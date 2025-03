F1, boom di sponsor: aumento del 10% sul 2024

Come riportato dagli studi svolti da 'Ampere Analysis', il Circus sta godendo di un'impressionante crescita delle sponsorizzazioni (circa il 10% maggiori rispetto al 2024) in particolare con i marchi di criptovalute e software, che sono i principali motori del settore tecnologico. Qui tutti i numeri. Tutto il Mondiale è live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 continua a crescere, sotto tutti i punti di vista. Come riportato dagli studi svolti da 'Ampere Analysis', il Circus sta godendo di un'impressionante crescita delle sponsorizzazioni. I ricavi totali delle sponsorizzazioni della F1 , infatti, sono aumentati del 10% per la stagione 2025 . 'Ampere' stima che la spesa per le sponsorizzazioni in F1 e nei suoi team abbia ora raggiunto i 2,9 miliardi di dollari .

I principali sponsor del 2025

Entrando nei dettagli degli accordi, infatti, per i team il 72% dei ricavi totali deriva dalle sponsorizzazioni, con accordi degni di nota come la partnership tra Williams e Atlassian, che secondo Ampere vale fino a 35 milioni di dollari all'anno, o l'accordo di Mercedes con Adidas incentrato sull'abbigliamento. La spinta della F1 verso l'appeal globale ha contribuito ad attrarre importanti marchi statunitensi, che rappresentano oltre il 34% dei nuovi accordi per questa stagione, il più alto di qualsiasi nazione. Atlas Air, Okta e Xerox, invece, sono i marchi debuttanti. I maggiori investitori nella Formula 1 sono i marchi di tecnologia e servizi finanziari, che rappresentano circa il 20% di tutti i nuovi accordi di sponsorizzazione per il 2025. In particolare, i marchi di criptovalute e software sono i principali motori del settore tecnologico, come nel caso di aziende come 'Gate.io' e 'Coinbase' che nel corso di questa annata si sono unite rispettivamente a Red Bull e Aston Martin.