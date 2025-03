Il pieno d’entusiasmo suscitato dall’arrivo di Hamilton e l’attesa per il dream team con Leclerc ha fatto della Rossa la squadra più attenzionata della pausa invernale. Ma i bagni di folla conteranno zero quando tra poche la sfida sarà con il cronometro e la Ferrari, che ha cambiato filosofia con la SF-25, ha qualche dubbio da sciogliere dopo i test. La macchina che più ha convinto è la McLaren, ma tra poco (forse) sarà tutto più chiaro. Il Mondiale è live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari è stata senz’altro 'campione d’inverno' con il pieno d’entusiasmo suscitato dall’arrivo di Hamilton e l’attesa per il dream team con Leclerc. Ma i bagni di folla conteranno zero quando la sfida sarà con il cronometro e la rossa, che ha cambiato filosofia sulla monoposto, ha qualche dubbio da sciogliere dopo i test in Bahrain. La macchina che più ha convinto nei test è la McLaren, che sembra partire davanti a tutti ma ha l’incognita dei piloti: Norris deve dimostrare di essere maturato dopo gli errori dell’anno scorso, Piastri è alla ricerca di una maggior costanza. L’uomo da battere è sempre Max Verstappen eppure il campione in carica deve vedersela con una Red Bull indecifrabile e si è già tolto dalla lotta per la vittoria a Melbourne: forse non è solo pretattica.