La Formula 1 torna in pista dopo una settimana di pausa e soprattutto torna a Singapore, sulla pista di Marina Bay, dopo un'assenza di tre stagioni. Il Mondiale non fa infatti tappa qui dal 2019 quando a vincere fu Sebastian Vettel con la doppietta Ferrari completata dal secondo posto di Charles Leclerc. Il GP di domenica, che scatterà alle 14 italiane, sarà anche il primo match point mondiale per il leader della classifica Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull ha attualmente un vantaggio di 116 punti su Leclerc. Tutto il weekend è come sempre live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Qui, su Skysport.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale.