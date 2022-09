A una settimana dall'annuncio del nuovo calendario della stagione 2023 di Formula Uno, con la prima volta del Gran Premio di Las Vegas e il rinnovo di Montecarlo, arriva subito una novità. Il prossimo anno le Sprint Race raddoppieranno, passando da tre a sei. Il format, che prevede le classiche qualifiche il venerdì e una gara di 100 km il sabato per definire la griglia domenicale, era finora previsto in soli tre appuntamenti. Iniziato nel 2021 con le tappe a Interlagos, Silverstone e Monza, nel 2022 è stato confermato a Imola, al Red Bull Ring e di nuovo a Interlagos. Non sono state invece ancora comunicate le sedi del 2023. "Il feedback di pubblico, team e partner è stato molto positivo e il formato sta aggiungendo una nuova dimensione alla Formula 1, tutti noi vogliamo assicurarne il successo in futuro", ha commentato il CEO della Formula Uno, Stefano Domenicali. Le Sprint Race attribuiscono punti ai primi 8 classificati e si sono rivelate già decisive la scorsa stagione con il duello punto a punto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.