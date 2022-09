Non solo Formula 1. La Ferrari è stata protagonista della Milano Fashion Week con una sfilata della sua collezione moda che racconta le visioni e le ambizioni di Enzo Ferrari attraverso le idee del direttore creativo Rocco Iannone. In passerella, tra le altre, anche le tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il brand di Maranello sulla passerella per una sfilata da “sogno” con una collezione molto sofisticata. Domenica il Mondiale a Singapore: tutto live su Sky e in streaming su NOW