Leclerc, e sono 18! Il giro della pole a Singapore

Con un grande giro, complice anche un incredibile problema di carburante per Verstappen nel finale. Leclerc conquista a Singapore la 18^ pole della sua carriera. Rivivila qui con la voce di Carlo Vanzini e Marc Gené. Domenica il GP di Marina Bay alle ore 14: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in 4K

LA POLE DI LECLERC CON IL RACCONTO DI VANZINI-GENE' - VIDEO - HIGHLIGHTS