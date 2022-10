Charles Leclerc conquista a Singapore la nona pole stagionale, l'undicesima della carriera: "Non pensavo di fare la pole, ho commesso un errore ma è andata bene. Abbiamo recuperato da venerdì. Se facciamo le cose alla perfezione in gara possiamo vincere, ne sono sicuro". La gara live domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Abbiamo recuperato bene, ora bisogna essere perfetti"

"Le qualifiche sono state complicatissime, non sapevamo cosa fare con le gomme. Abbiamo deciso per le soft all’ultimo minuto e siamo stati ripagati. Oggi è stato molto complicato, ho commesso un errore all’ultimo giro e pensavo avessimo perso la pole. Invece è stato appena sufficiente per stare davanti, quindi bene così. Sono felice. Sono contento del risultato di oggi specialmente pensando al venerdì che abbiamo avuto, potendo completare pochi giri. Ma abbiamo recuperato bene. Non abbiamo molti dati per la gara ma se facciamo le cose alla perfezione pensiamo di poter vincere, ne sono sicuro. Il giro è stato speciale. Sui circuiti cittadini sei sempre al limite, a maggior ragione con la pista così umida. In alcune curve rischi di perdere il posteriore. Il giro è stato pulito ed è andato bene”.