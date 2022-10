Charles ha conquistato la pole del GP di Singapore, la nona di questa strepitosa stagione. In prima fila anche Perez, seguito da Hamilton e Sainz. Solo ottavo Verstappen. Ecco la griglia di partenza di domenica a Marina Bay. La gara live domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QUALIFICHE, CRONACA E HIGHLIGHTS