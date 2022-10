Carlos Sainz si deve accontentare del quarto posto nelle qualifiche a Singapore, nonostante un ritardo di meno di due centesimi dal poleman Leclerc: "Peccato aver fatto il giro presto, avevo capito bene la pista. Stiamo lottando da qualche gara per la pole, quello che manca è il passo gara". La gara live domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Peccato aver fatto il giro molto presto"

"È incredibile quanto un decimo e mezzo di distacco possa cambiare le cose. Oggi eravamo tirati e so perfettamente dove abbiamo perso questi decimi, se si guarda l’on board è chiaro. Peccato aver fatto il giro molto presto. Mancavano ancora due minuti di sessione e la pista si asciugava velocemente, c’era del tempo che si poteva ancora trovare alla fine. Sono tutte cose su cui dobbiamo continuare a guardare per farle meglio. In generale non posso però essere troppo critico se sono solo un decimo e mezzo dietro. La qualifica è stata facile da leggere per me: serviva la soft nel Q3 e poi essere l’ultimo a fare il giro. La pista, però, era difficile e mettere un giro insieme era complicato. Sono già due-tre qualifiche che lottiamo per la pole, quello che manca è il passo di gara. Vediamo domani come siamo messi".