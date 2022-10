Il pilota della Red Bull sulla vittoria ottenuta a Singapore e in attesa della decisione FIA dopo l'investigazione per una doppia infrazione in regime di Safety Car: "Ho controllato la gara, anche se il riscaldamento delle gomme è stato un problema. Ultimi giri molto difficili". La F1 torna nel weekend del 9 ottobre con il GP del Giappone: diretta Sky e in streaming su NOW