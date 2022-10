Scaldate i motori, perché sarà una domenica a tutta velocità su Sky Sport. Si parte alle 10 a Buriram con il GP della Thailandia di MotoGP, che vedrà scattare dalla pole Marco Bezzecchi. Occhi puntati anche su Pecco Bagnaia, 3° in griglia e in cerca di punti per ridurre il distacco in classifica da Quartararo. Alle 14 sarà la volta della F1 a Marina Bay, con Leclerc che partirà davanti a tutti e un Verstappen chiamato alla rimonta dall'8^ casella. Ecco la guida tv dei due appuntamenti per non perdersi nulla

Tre Ducati davanti a tutti, Bezzecchi in pole per la prima volta in carriera e un Pecco Bagnaia (3°) in cerca di riscatto dopo la caduta di Motegi. Sono alcuni degli ingredienti del GP della Thailandia di MotoGP, quart'ultima prova di un campionato ancora apertissimo. Bagnaia ha 18 punti di svantaggio nella classifica piloti su Fabio Quartararo e tutta l'intenzione di ridurre il gap sul circuito di Buriram. La gara scatterà alle 10 (ora italiana), in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Di seguito il programma della giornata, con tutti gli approfondimenti sui nostri canali.