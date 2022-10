Momento amarcord per Max Verstappen, che a distanza di vent'anni è risalito sulla Honda del padre Jos. "E' stato un momento speciale, specialmente ripensando ai successi ottenuti negli ultimi anni con Honda", ha scritto l'olandese sul proprio profilo Instagram. Domenica a Suzuka, Max può laurearsi ancora campione del mondo. Il weekend di Suzuka è live su Sky Sport e in streaming su NOW

