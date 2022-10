Si torna in pista a Suzuka per la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle 8 (italiane) sarà la volta delle qualifiche. E' il weekend in cui Verstappen chiuderà la partita mondiale? Tutto il weekend del GP del Giappone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI