Giornata complicata dalla pioggia in casa Ferrari, con Carlos Sainz che ha chiuso 6° la seconda sessione di libere a Suzuka, ma è stato capace di ottenere dati importanti: "Ho provato sia le intermedie che le wet, portando a casa più di un'indicazione utile. Definirei questa giornata produttiva, in vista delle qualifiche". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SUZUKA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE