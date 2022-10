Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Suzuka! Alle 7 scatta il GP del Giappone, diciottesima prova della stagione che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo mondiale: è il secondo match point per Verstappen che scatta dalla pole. Subito dopo le Ferrari, che sono pronte a dare battaglia. In tv la diretta è su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Qui il nostro Live Blog con il monitor dei tempi, mentre sui social seguite #SkyMotori.