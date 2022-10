L'olandese, ex campione Formula 2 e Formula E, ha ora un posto da pilota ufficiale e dal 2023 nel team di Faenza: "La Formula 1 è stata sempre il mio sogno, qui è una famiglia". Il Mondiale è in Giappone: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Lo abbiamo visto in pista a Monza con la Williams (per sostituire Albon) e il suo arrivo da titolare in Formula 1 è sempre apparso imminente. Ora per Nyck De Vries c'è l'ufficialità: l'olandese, campione F2 2019 e Formula E 2020-21, sarà con l' AlphaTauri dal 2023 . Prende il posto al posto di Pierre Gasly che invece guiderà l' Alpine.

"Si realizza un sogno"

"Sono entusiasta di unirmi ad AlphaTauri per il 2023 e voglio ringraziare Red Bull e il team per darmi l’opportunità di guidare in Formula 1. Dopo la Formula 2 ho intrapreso una strada leggermente diversa, ma la F1 è stata sempre il mio sogno e sono grato che sia arrivato il momento. Ho avuto diverse occasioni per provare le monoposto 2022 in questa stagione e questo mi mette in una buona posizione per l’anno prossimo, spero che queste esperienze mi siano di aiuto. Avendo speso molto del mio tempo in Italia nel periodo dei kart, mi sono sempre sentito a casa qui, pertanto è grandioso unirmi ad un team italiano che è un po’ come una famiglia, e non vedo l’ora di conoscere tutti ed iniziare a lavorare in vista della prossima stagione".