Charles Leclerc assiste ai festeggiamenti di Verstappen campione del mondo dopo la penalità inflittagli dalla Fia per il duello con Perez: "Il titolo di Max era solo questione di tempo, gli faccio i complimenti. Noi abbiamo faticato con le gomme, è stata una sofferenza. Ora dobbiamo finire bene l'anno".

"Complimenti a Max, oggi non avevamo ritmo"

"Oggi è stata davvero una fatica e una sofferenza con le gomme negli ultimi giri. Era già successo negli ultimi giri: partiamo bene ma poi dopo poche tornate distruggiamo gli pneumatici. Faccio grandi congratulazioni a Max per il suo secondo titolo. Noi continueremo a spingere fino alla fine. Certo, è frustrante. Oggi non avevamo ritmo, il passo non c’era più dopo 4 giri, ma è andata così. L’obiettivo è completare l’anno bene. Il titolo di Max era solo questione di tempo. Ci aspettavamo vincesse il titolo di campione. Dobbiamo sfruttare queste ultime gare per migliorare come team e fare meglio l’anno prossimo”.