Super Max è ancora campione. Il secondo titolo mondiale del pilota olandese su RedBull è diventato ufficiale in Giappone: un nuovo primo posto in una stagione praticamente perfetta (salvo due dei primi tre GP dell'anno) e altre quattro corse da affrontare col titolo già in tasca. Emozioni e prospettive del giovanissimo ma già formidabile campione nell'intervista SuperMax Volume 2 che andrà in onda su Sky Sport: appuntamento martedì 18 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Formula 1. Poi venerdì 21 alle 19.15 e sabato 22 alle 23.15 su Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW.

Tra presente e futuro: "Mi diverto tanto"

Qualche piccola anticipazione, soprattutto in tema carriera: quanto durerà quella di Max Verstappen? Cosa si aspetta dai prossimi Mondiali? Quanto ancora vorrà e riuscirà a vincere? "La mia carriera potrebbe essere molto lunga, ma non mi vedo correre fino ai miei quarant’anni - sono alcune delle parole di Verstappen in SuperMax Volume 2 -. Ci sono altre cose che vorrei fare. Mi diverto tanto con quello che faccio adesso, vorrei essere competitivo per un altro paio d’anni e ho un contratto fino al 2028. Dopo quel termine, dipenderà da come andranno le cose. Forse proverò un paio di esperienze diverse nel motorsport, perché è importante provare anche altro". E sulle vittorie (e i record): "Per me i numeri non sono mai stati importanti, voglio godermi il momento, essere parte di questa squadra da tanto e spero ancora per tanto tempo. E con le persone che abbiamo all’interno credo davvero che saremo forti per un altro paio d’anni".