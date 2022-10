Il Mondiale è in Texas dopo l'assegnazione del titolo a Verstappen. Leclerc con tutta probabilità dovrà scontare penalità per altro un cambio motore e scontare una penalità, ma questa mossa va vista anche come uno sguardo a un futuro sempre in crescita. Tutto il weekend del GP di Austin è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - MOTOGP, MATCH POINT BAGNAIA