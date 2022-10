Dal barbecue di Leclerc al rodeo di Mick Schumacher, sono molti i piloti che hanno deciso di indossare caschi personalizzati e dedicati al GP degli Stati Uniti in corso questo weekend ad Austin. Ecco le opere d'arte in testa ai piloti nel fine settimana texano. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTIN, LIBERE LIVE - IL CASCO DI VERSTAPPEN