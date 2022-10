Per il talentino della Prema, già nell'orbita Mercedes, è stata sufficiente Gara-1 del weekend al Mugello per chiudere artimeticamente la stagiobe e conquistare il titolo 2022 della F4 italiana. E' il secondo successo dopo quello arrivato la scorsa settimana nella serie tedesca

Festa grande per Andrea Kimi Antonelli, campione 2022 della Formula 4 italiana. Il giovane talento della Prema, già nell'orbita Mercedes, ha chiuso la sua partita con due gare di anticipo ottenento il successo nella prima prova del weekend al Mugello. Appena 4 punti lo separavano dalla conferma aritmetica dal trionfo, poi la pole e la vittoria in Gara-1. Già campione in Germania, Antonelli la scorsa settimana è diventato il primo italiano a vincere nella serie tedesca, il sedicenne emiliano diventa il successore di Bearman nella categoria italiana. Sono 11 le vittorie che lo iscrivono con merito nell'albo d’oro al termine di questo campionato.