Hamilton: "Ridotto il gap dalla Red Bull"

Lewis Hamilton torna leone ad Austin, dove chiude secondo alle spalle di Verstappen dopo essersi giocato la vittoria fino alla fine: "Siamo venuti con degli aggiornamenti e abbiamo ridotto il gap. Il successo era vicino. Ci proveremo nelle restanti tre gare". Il Mondiale torna domenica 30 ottobre con il GP del Messico: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

Lewis Hamilton torna sul podio e sfiora quell'attesa vittoria che in questa stagione non è ancora arrivata. Il britannico sembra tornare quello del 2021, compresa la lotta per il primato con Max Verstappen: "Vittoria possibile? Grazie al mio team. Siamo arrivati qui con aggiornamenti, abbiamo ridotto il divario e siamo arrivati davvero molto vicini al successo. Io ho fatto il possibile, ma loro erano troppo più veloci. Grande strategia da parte nostra, grande gara della Red Bull e condoglianze al loro team. Sono a pezzi, la macchina oggi era difficile da guidare. Abbiamo lavorato tanto come team e avevo grande speranza quando ero davanti, però continueremo a spingere e dare tutto nelle ultime tre gare. Sono sicuro che le cose gireranno a nostro favore”.