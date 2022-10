Jack Doohan è il figlio di Mick, pilota leggendario nel motociclismo, capace di vincere cinque volte il Mondiale con la Honda nella classe 500 dal 1994 al 1998. Il ragazzo classe 2003 è stato scelto dal team francese per guidare l’A522 nelle prove libere di venerdì 28 ottobre in Messico. Dalle moto alle macchine, la passione della famiglia Doohan per i motori non ha confini

La velocità nel DNA, formula antica ma sempre attuale. La squadra dei “figli d’arte” in Formula 1 presenterà un nuovo acquisto nel weekend di Città del Messico. La Alpine schiererà al via delle prove libere Jack Doohan , 19 anni, figlio di Mick Doohan mito del Motomondiale, 5 volte campione iridato della classe 500 con la Honda tra il 1994 ed il 1998 . Un top assoluto, che non è riuscito a far innamorare il figlio Jack delle due ruote, ma ne ha sempre supportato la carriera nelle categorie del motorsport a quattro ruote.

Passione di famiglia

Jack è reduce da una brillante stagione in Formula 2 dove, con Virtuosi Racing, ha vinto tre gare (Silverstone, Ungheria e Spa) e chiuso altre tre volte sul podio. Attualmente è quarto in classifica. Doohan junior, che tra il 2017 ed il 2021 aveva fatto parte del progetto sviluppo piloti di Red Bull ed era entrato a inizio 2022 nell’Alpine Academy, ha già avuto modo di salire a bordo di un’Alpine F1 nei mesi scorsi tra Losail, Monza e Hungaroring, con buoni riscontri cronometrici. A seguirlo da vicino è un altro personaggio che lega insieme il mondo delle moto con quello della Formula 1, Davide Brivio, responsabile per Alpine della crescita dei nuovi talenti da lanciare al massimo livello. Prove libere in Messico e poi, forse, ad Abu Dhabi. E la strada per lo sbarco definitivo in Formula 1 è già tracciata.