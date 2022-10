Charles Leclerc termina le sue seconde libere del GP del Messico contro le barriere. Il monegasco perde il controllo della sua Ferrari all'ingresso dello snake e danneggia la F-75 nella parte posteriore. Nessun problema per il pilota della Rossa, che poi si scusa con i meccanici, chiamati a un lavoro extra. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

