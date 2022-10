Qualifica complicata per Charles Leclerc, solo 7° in Messico con la sua Ferrari: "Non ero contento del bilanciamento, ma c'era qualcosa di strano nel motore e nei rettilinei non avevo la risposta che davo sul pedale. Spero si possa cambiare per la gara, ma non penso". Il GP in diretta alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE