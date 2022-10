Facciamo qualche "prova di partenza" prima di vivere la gara dell'Hermanos Rodriguez di Città del Messico: ecco una piccola guida su tutto ciò che c'è da sapere per farsi trovare pronti al via del GP. Live alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

ULTIME NEWS - GRIGLIA DI PARTENZA

Statistiche a cura di Michele Merlino