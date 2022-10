Delusione nelle parole di Charles Leclerc, 6° e staccatissimo da Verstappen nel GP del Messico: "Non avevamo il passo, mi fa pensare a Spa. Fa male aver massimizzato il potenziale e aver finito a un minuto da Verstappen. Dobbiamo analizzare e migliorare". Si torna in pista domenica 13 novembre con il GP del Brasile: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

"Fa male massimizzare potenziale ed essere così dietro"

"E' stata una gara in cui non avevamo passo, siamo un minuto dietro a Verstappen. Mi fa pensare a Spa. Dobbiamo capire perchè, non è stato un weekend facile. Ma non spiega un distacco così ampio, bisogna lavorare per evitare giorni così brutti. E' chiaro che abbiamo sofferto rispetto a Mercedes e Red Bull. Abbiamo massimizzato il potenziale oggi e fa male essere così dietro".