Quello del Messico segna una sorta di ritorno al passato della Formula 1, con il podio griffato da Verstappen, Hamilton e Perez e una Ferrari relagata lontana dal podio. Prosegue l'assolo di Max, alla 14^ vittoria stagionale su una Red Bull che da Imola in avanti ha lasciato le briciole ai rivali. Ecco le statistiche dopo il Messico. Si torna in pista domenica 13 novembre con il GP del Brasile: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

La seconda parte di stagione sta diventando un assolo di Max Verstappen: titolo mondiale in Giappone, record di vittorie stagionali eguagliato ad Austin, ed ora il record assoluto di 14 vittorie in un solo campionato. C’è poco altro in un GP del Messico che ha visto i primi sei al primo giro terminare nello stesso ordine dopo un’ora e mezza, e questo poco è targato Red Bull. Il team austriaco è alla 9^ vittoria consecutiva (8 di queste sono di Verstappen), eguagliando la loro striscia record delle ultime 9 gare del 2013 (tutte di Vettel); al 19° GP a podio consecutivo, anche qui eguagliando la loro miglior striscia (Brasile 2010 – India 2011).

Oltre alle sequenze, anche il totale fa paura: 16^ vittoria stagionale, il secondo valore di tutti i tempi dietro alle 19 della Mercedes nel 2016, e a pari merito con la Mercedes 2014 e 2015. Anni a senso unico, come questo, in cui la Red Bull ha vinto 15 delle ultime 17 gare. Da Imola in poi è stato (quasi) buio pesto per i rivali.