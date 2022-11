La F1 a Interlagos, dove un anno fa vinse il britannico della Mercedes dopo una rimonta favolosa: "E' stato il mio miglior weekend di sempre, perché ero in lotta per il campionato e dovevo vincere ogni gara che era rimasta per fare mio il titolo. Folle e pazzesco, non ci sarei riuscito senza il sostegno dei tifosi brasiliani". Tutto il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV