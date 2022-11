Il pilota della McLaren pronto ad andare in pista dopo i problemi legati a una presunta intossicazione alimentare che ha impedito la sua partecipazione alle conferenza del giovedì. Salvo imprevisti, andrà in pista già dalle Libere 1. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Buone notizie per Lando Norris e la McLaren. Il pilota britannico, salvo sorprese, sarà regolarmente in pista già nelle prossime ore per le prime prove libere e per le qualifiche del GP del Brasile. I dubbi erano legati all'intossicazione alimentare che ieri ha impedito a Lando di partecipare alla conferenza dei piloti a Interlagos. Era stato già preallertato De Vries in caso di forfait.