L'ex pilota della Rossa sul momento della Scuderia: "C'è una cosa che va sottolineata, che la Ferrari è tornata ed è forte. La macchina è vincente e veloce, speriamo vada continui su questa strada. E imparerà dagli errori fatti". Il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, LA DIRETTA DELLA SPRINT