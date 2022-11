Sesto posto nella Sprint per Leclerc, soddisfatto del passo della sua Ferrari: "A inizio gara abbiamo perso tempo per non prendere rischi. È stata una gara d'attesa nella prima parte, poi quando abbiamo spinto il passo era buono. Speriamo di poterlo usare per risalire". La gara live domani alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

