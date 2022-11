Prima vittoria in carriera per George Russell, un successo che vale doppio contando la Sprint Race. Immortale Alonso che chiude quinto, 8 per Leclerc e Sainz, insufficienti i piloti Red Bull. Il Mondiale torna nel weekend del 20 novembre, c'è il GP conclusivo di Abu Dhabi: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

