Emozione liberatoria per Russell che ha tenuto Hamilton saldamente dietro di sé anche negli ultimi giri. Una doppietta imparata della Mercedes che ha già lanciato un messaggio verso il 2023. Ferrari brillante e veloce: rimangono sfortune e rimpianti, ma anche dei sorrisi. Domenica prossima l'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi: diretta Sky e in streaming su NOW

Interlagos non delude mai. Qui negli anni hanno gioito e pianto in tanti, e lo ha fatto anche George Russell. Anche se la sua è stata soprattutto un’emozione liberatoria. In molti avevano sicuramente scommesso che sarebbe stato Lewis Hamilton a consegnare alla Mercedes la prima vittoria di questa stagione e invece è stato il principino britannico, che ha dimostrato una freddezza e una maturità da campione. Partito in pole dopo aver dominato la Sprint del sabato ha tenuto saldamente dietro di sé un cagnaccio come il suo compagno anche negli ultimi giri dopo che la safety car finale aveva ricomposto il gruppo. La Mercedes ha chiuso in parata conquistando una doppietta limpidissima, ma soprattutto ha già lanciato un messaggio forte e diretto a tutti i suoi avversari verso il 2023.

Le prime battute del Gp del Brasile hanno dimostrato che tra Hamilton e Verstappen le scorie di Abu Dhabi 2021 non passeranno mai, ma che l’olandese ha anche dei conti in sospeso con il compagno Perez. Mentre il messicano sta ancora lottando per il secondo posto nella classifica piloti con Leclerc, Verstappen non gli ha ceduto la posizione in pista nemmeno a richiesta del team, prendendosi una tirata d’orecchie finale.

Anche Leclerc, alla fine quarto, avrebbe tanto voluto scambiare la sua posizione con Sainz, ma sul podio ci è salito con merito lo spagnolo. Brillante e veloce, questa Ferrari della domenica è piaciuta. Rimangono sfortune e rimpianti ma sicuramente anche sorrisi.