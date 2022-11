Il 35enne pilota tedesco annunciato dalla Haas per la prossima stagione come sostituto di Schumacher e nuovo compagno di Magnussen. Da riserva in Aston Martin al ritorno da titolare: "Sento di non aver mai lasciato veramente la F1. Abbiamo un lavoro davanti per poter competere con gli altri team a metà griglia". La F1 ad Abu Dhabi per l'ultimo GP della stagione: tutto il weekend live su Sky, in 4K e in streaming su NOW

