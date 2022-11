Nell'ultimo weekend di Vettel in Formula 1, ricordiamo quel divertentissimo episodio del 2015 tra il nostro Gené e il quattro volte campione del mondo di Heppenheim, quando il tedesco era alla Ferrari. I due possono dialogare via radio e Seb non capisce tutto quello che Marc dice...



VIDEO: LA FESTA FERRARI PER VETTEL - ABU DHABI: VERSTAPPEN IN POLE