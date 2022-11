Leclerc: "Vincere il Mondiale è il prossimo step"

"Spero che il 2° posto sia uno step di transizione per vincere il Mondiale nel 2023". Non usa giri di parole Charles Leclerc, soddisfatto per il secondo posto nel Mondiale piloti conquistato ad Abu Dhabi, ma già concentrato sulla prossima stagione. Per il monegasco della Ferrari è stato un 2022 tra alti e bassi, ma si è chiuso nel migliore dei modi: "Sono molto contento perché non pensavo avessimo il passo per chiudere al 2° posto - spiega - Ci siamo riusciti perché abbiamo spinto gli altri a fare una strategia che non volevano. Non è stato un weekend facile con la pressione esterna, abbiamo realizzato tutto al meglio e fa piacere aver chiuso l'anno così".