Emozioni continue a Yas Marina per l'ultimo Gran Premio in Formula 1 di Sebastian Vettel. Tanti omaggi, tanti messaggi, poi anche la festa che la Scuderia gli ha riservato per ricordare gli anni trascorsi insieme e celebrare nel migliore dei modi uno dei piloti più amati dai tifosi della Rossa. Binotto: 'Bravo Seb, ci hai insegnato molto'. E lui saluta tutti in italiano... Abu Dhabi live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming VIDEO: LA FESTA FERRARI PER VETTEL - LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE