Ufficiale la scelta delle sedi: le qualifiche del sabato in formato gara da 100 km e con assegnazione di punti ai primi otto classificati (resta invariato il format) saranno in Azerbaigian, Austria (per la seconda volta), Belgio, Qatar, Usa (Austin) e Brasile, dove ci si sono sempre state in ogni Mondiale fin dall'introduzione nel 2021. Domenicali: "Più intrattenimento per i tifosi"

Le Sprint raddoppiano. Da tre a sei. Brasile sempre presente, conferma per Spielberg in Austria, esce Imola. Le novità sono Baku, Spa, Lusail e Austin, in uno dei tre Gran Premi americani previsti per la stagione che inizierà il prossimo 5 marzo. Non ci saranno variazioni al format dell'ultimo Mondiale: le qualifiche del sabato in formato gara prevedono una corsa da 100 km, con assegnazione di punti ai primi otto classificati e, soprattutto, determinano la griglia di partenza del Gran Premio. "Abbiamo visto una reazione estremamente positiva alle Sprint durante i suoi primi due anni, e non vediamo l'ora di portare ancora più azione ai tifosi con sei eventi, inclusa la nostra prima Sprint ad Austin - sono le parole di Stefano Domenicali -. L'introduzione della Sprint ha creato un weekend che include tre giorni di gare competitive e offre più intrattenimento ai fan di questo sport, oltre a un valore aggiunto per le principali parti interessate".