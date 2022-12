Rivoluzione in casa Williams: a due anni dall’ingresso in scena dei nuovi proprietari (Dorilton Capital) lasciano il loro incarico Jost Capito e Francois Xavier Demaison, rispettivamente CEO/team principal e direttore tecnico della scuderia britannica. A breve verranno resi noti i nomi dei loro sostituti.

"E' stato un enorme privilegio guidare la Williams nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la trasformazione di questa grande squadra. Non vedo l’ora di seguire la squadra nel suo cammino verso il successo in futuro" ha commentato Capito.

Così invece Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital: "Vorremmo ringraziare Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione in un periodo in cui ci siamo imbarcati in un importante processo di trasformazione per iniziare il percorso di rilancio della Williams. Siamo grati a Jost per aver posticipato il suo ritiro per affrontare questa sfida: ora passerà le redini. Vorremmo anche ringraziare FX per il suo contributo e augurargli il meglio per il suo futuro".