FERRARI

L'ex capo dell'Alfa Romeo è il nuovo team principal della scuderia di Maranello al posto di Mattia Binotto (che si è dimesso martedì 29 novembre). Vasseur è entrato in F1 nel 2016 con la Renault, dopo gli studi e i campioni cresciuti tra F2 e F3. Nel suo curriculum tantissimi titoli e una 'scuderia' di big del motorsport come Hamilton, Rosberg, Russell e Leclerc VASSEUR UFFICIALE IN FERRARI