Mick Schumacher sarà il terzo pilota Mercedes nel 2023: lo ha annunciato il team della casa tedesca. Poco prima era arrivato il comunicato della Ferrari sulla fine della collaborazione del pilota con la Ferrari Driver Academy. Le prime parole di Schumi Jr in Mercedes: "Entusiasta di far parte del team, lo prendo come un nuovo inizio"

Mick Schumacher riparte dalla Mercedes. Il tedesco, figlio di Michael, sarà il terzo pilota della scuderia guidata da Toto Wolf per la stagione 2023. "Sono entusiasta di far parte del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 e mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni" queste le prime parole di Mick, che poi prosegue: "Lo prendo come un nuovo inizio, sono grato a Toto Wolff e a tutte le persone coinvolte per aver riposto la loro fiducia in me. La F1 è un mondo così affascinante e non si finisce mai di imparare, quindi non vedo l'ora di assorbire più conoscenza possibile e mettere tutto il mio impegno a beneficio del team Mercedes"

Il comunicato Mercedes “Mick giocherà un ruolo importante nello sviluppo in corso del W14 – si legge nel comunicato ufficiale della Mercedes -. Lavorerà con regolarità al simulatore di Brackley durante tutto l'anno e parteciperà anche a tutti i Gran Premi nel suo nuovo ruolo, oltre a svolgere compiti di marketing durante tutto l'anno”.

Wolff: "Mick pronto a salire in macchina in caso di necessità" Queste le parole di Toto Wolff: "Mick è un giovane pilota di talento e siamo lieti di averlo con noi. È un gran lavoratore, ha un approccio calmo e metodico ed è affamato di imparare e migliorare come pilota. Queste sono tutte che contano, siamo entusiasti che ci aiuti a sviluppare la W14. Con due anni di esperienza in Formula 1 al suo attivo, sarà pronto eventualmente a salire in macchina per sostituire Lewis o George, in caso di necessità. Markus Schäfer (CTO Mercedes-Benz AG) aggiunge: “È fantastico avere Mick a bordo. Ha già dimostrato un talento impressionante in pista e non vedo l'ora di vederlo all’opera anche nello sviluppo di una macchina. Ha molto da offrire in questo ruolo importante. Abbiamo grandi progetti per il 2023 e Mick ne è parte integrante".

Terminata la collaborazione con la Ferrari Poco prima del comunicato ufficiale della Mercedes, è arrivato anche il comunicato della Ferrari che annuncia la fine della collaborazione tra Mick scumacher e la scuderia di Maranello: "Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione. Entrato a far parte della famiglia Ferrari nel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello, Mick come pilota della FDA ha disputato due stagioni di Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo 2020. L’anno seguente ha avuto la possibilità di debuttare in Formula 1 con l’Haas F1 Team nel quale è rimasto fino al termine della stagione appena conclusa ricoprendo anche il ruolo di reserve driver per la Scuderia. Per lui 43 Gran Premi e 12 punti conquistati nelle gare di Austria (6° posto) e Gran Bretagna (8° posto). Un grazie a Mick da Ferrari per questi quattro anni, e tanti chilometri, condivisi e i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera."

La carriera di Mick Schumacher Il figlio di Michael arriva in Mercedes (dove aveva concluso la carriera il padre nel 2012) dopo aver trascorso gli ultimi due anni come pilota del Team Haas. Per lui in carriera 43 gran premi e i primi punti conquistati proprio quest’anno, a Silverstone dove ha chiuso ottavo. La settimana successiva aveva ottenuto il suo miglior risultato in carriera con un sesto posto al Gran Premio d'Austria. Ha fatto parte della Ferrari Driver Academy, dove era entrato nel gennaio 2019. Ed è stata una Ferrari la prima F1 guidata in carriera, una SF90 provata il 2 aprile 2019 sul circuito di Manama. Nel 2022, oltre a guidare la Hass era stato terzo pilota Ferrari (col compito di sostituire la riserva Giovinazzi quando sarebbe stata impegnata in Formula E). Prima della Formula 1 aveva fatto un percorso impressionante nelle categorie junior. È stato campione europeo FIA Formula 3 2018 (centrando una serie di 5 vittorie e 9 podi nelle ultime 11 gare). Nel 2020 ha conquistato il titolo nel suo secondo anno di Formula 2 (due vittorie e otto podi).