Il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, è stato esplicito: "Oramai riconosciuti come ultimi step nella scalata tra le feeder series, Formula 2 e Formula 3 continueranno a correre insieme alla Formula 1. Non c’è preparazione migliore del competere negli stessi prestigiosi circuiti e sarà molto bello vedere le nuove generazioni di piloti sfidarsi con entusiasmo anche in Australia". Già, perché nel 2023 anche la Formula 2 e la Formula 3 viaggeranno -come è stato confermato dal Consiglio Mondiale del Motor Sport FIA- fin nel Nuovo Continente. Per la F2 i round da disputare rimarranno 14, con l’aggiunta della tappa di Melbourne (31 marzo-2 aprile), in un calendario che partirà da Sakhir il 3 marzo e si concluderà come di consueto a Yas Marina, Abu Dhabi, il 26 novembre. Mentre per la F3, oltre all’Albert Park, ci sarà la prima visita anche a Monte-Carlo in un programma che vedrà aumentare il numero di round da 9 a 10 con la tappa italiana di Monza che chiuderà la stagione. Anche in questo caso debutto in Bahrain, dove saranno disputati anche i consueti test pre-stagionali.