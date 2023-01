F1, come un cambio armadio: pronti al 2023

La Ferrari che riparte da Vasseur, la Red Bull dai titoli 2022 e la Mercedes dalla coppia Hamilton-Russell. Il Mondiale sta per tornare: c'è chi si è allenato duramente tutto l'inverno, come Nico Hulkenberg, che ricomincia la sua seconda (o terza) vita in Formula 1e sa che dovrà vedersela anche con i giovani di belle speranze come Piastri, De Vries e Sargeant che sono impazienti di buttarsi nella mischia

Cambio armadio.. fatto. Nonostante l'attenzione sia stata fagocitata principalmente dal primo giorno di lavoro ufficiale a Maranello di Frederic Vasseur, l'inizio del nuovo anno è coinciso anche con l'inizio di nuove e importanti avventure piene ovviamente di aspettative. Con il timore dichiarato di non essere ancora pronto a diventare grande e guardare oltre un volante, Fernando Alonso quest'anno ha accettato di sposare la sfida Aston Martin. In attesa che la sua verdona sia presentata a Londra il 13 febbraio, lo spagnolo sarà uno dei primi titolari ad avere l'occasione di tornare in pista a sgranchischi i muscoli durante il test gomme organizzato da Pirelli a Jerez il 7 e l'8 febbraio. Ovviamente con monoposto 2022. Insieme a Hamilton e Russell con la Mercedes.



Con maglia e colori nuovi di zecca anche Pierre Gasly, che con l'Alpine e il compagno Ocon ha già iniziato a collaborare anche le settimane scorse, almeno a fini promozionali. Per ora i due insieme ridono e scherzano. Per Gasly si avvera il sogno di una vita, ovvero quello di guidare per un costruttore vero e proprio, ma la squadra francese dovrà dimostrare di aver fatto un passo in avanti risolvendo i problemi di affidabilità che l'hanno afflitta durante tutto il 2022.



Poi c'è chi si è allenato duramente tutto l'inverno, come Nico Hulkenberg, che ricomincia la sua seconda, ma anche terza vita in Formula 1 e sa che dovrà vedersela anche con i giovani di belle speranze come Piastri, De Vries e Sargeant che sono impazienti di buttarsi nella mischia.