James Vowles è il nuovo Team Principal della Williams. Qualche istante fa la scuderia di Grove ha annunciato che l'ex capo stratega della Mercedes sarà il nuovo Team Principal della scuderia e comincerà la propria avventura il 20 febbraio. Nella sua carriera in F1, Vowles ha vinto 9 campionati costruttori con Brawn GP e Mercedes, portando a casa più di 120 vittorie. "Non vedo l'ora di iniziare con la Williams. È un onore entrare a far parte di una squadra con un patrimonio così incredibilmente ricco. La squadra è un'icona del nostro sport, una che rispetto molto, e non vedo l'ora di affrontare la sfida", le sue prime parole. Volwes è Il terzo Team Principal della storia della scuderia, dopo Frank Williams e Jost Capito, del quale è il successore.