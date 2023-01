La Ferrari è scesa in pista per la prima volta in questo 2023. È il primo di tre giorni di test a Fiorano con la SF-21: martedì 24 gennaio ha iniziato il terzo pilota Shwartzman, a partire dal 25 gennaio saranno impegnati i titolari Leclerc e Sainz. Assente Giovinazzi, impegnato negli Stati Uniti con la 499P. La nuova livrea della Rossa sarà svelata il prossimo 14 febbraio. Il Mondiale 2023 sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su NOW: si parte il 5 marzo a Sakhir

