Attesa finita, il team di Milton Keynes ha svelato online la monoposto con cui dovrà difendere il titolo piloti e costruttori nel Mondiale 2023. Si chiama RB19 e anche in questa stagione è affidata a Max Verstappen e Sergio Perez: qui tutti i dettagli. Il campionato scatta il 5 marzo in Bahrain, tutto in diretta su Sky

VIDEO - CALENDARIO PRESENTAZIONI 2023