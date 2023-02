Scatta la stagione 2023 di Formula 1. In Bahrain, da oggi e fino a sabato 25, si va in pista per i test pre campionato: si gira fino alle 17.30 italiane per vedere a che punto sono i team in vista del primo GP del Mondiale 2023 che si correrà sempre a Sakhir il 5 marzo. In tv la diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Test visibili anche su Skysport.it e sulle nostre pagine You Tube e TikTok



