La scuderia campione del mondo in carica ha lanciato una curiosa iniziativa: i fan potranno creare una livrea personalizzata sul sito del team e vederla realmente in corsa nei GP americani del Mondiale 2023. In palio anche il viaggio per osservare da vicino Verstappen&Co

La propria livrea sulla vera RB19. È questo il contest "Make Your Mark" lanciato dalla scuderia campione del mondo in carica in vista non di uno, ma ben tra Gran Premi del Mondiale ormai alle porte, quelli americani: Miami, Austin e Las Vegas. Partecipare è piuttosto semplice e, in palio, ci saranno anche i viaggi (per due) con tanto di voli, alloggio e tour del venerdì nel garage Red Bull per i tre weekend di gare a stelle e strisce.