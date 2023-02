Williams, con Albon c'è il 'rookie' Sargeant

La Williams punta ancora su Albon, chiamato al riscatto dopo un 2022 avaro di risultati. L'anglo-thailandese sarà affiancato dal debuttante Sargeant, 'rookie' statunitense in arrivo dalla Formula 2. La stagione scatta il 5 marzo in Bahrain: tutta live su Sky! IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2023 - LE PRESENTAZIONI DEI TEAM Condividi

Una conferma e una grande novità in casa Williams per il Mondiale 2023: da una parte Alex Albon, desideroso di rivincita dopo un 2022 molto al di sotto delle aspettative; dall'altra il 22enne statunitense Logan Sargeant, esordiente in F1. Analizziamo le loro carriere e storie personali nel dettaglio, con qualche curiosità.

Instagram @williamsracing

Alexander Albon

Classe 1996, di papà inglese (Nigel, ex pilota) e mamma thailandese, Alexander Albon è alla sua quarta stagione in Formula 1. Campioncino dei kart e tra i talenti emergenti della Formula 3 Europea, nel 2016 deve arrendersi soltanto all'altra ART Grand Prix di Charles Leclerc nel campionato di GP3 Series e nel 2018 si afferma in Formula 2, ottenendo 3 vittorie e chiudendo al terzo posto nella classifica finale alle spalle di George Russell e Lando Norris. Prestazioni che convincono la Toro Rosso a lanciarlo nel Circus.

Il suo percorso in Formula 1 Conquista i primi punti in F1 già alla seconda gara, 9° in Bahrein. E i successivi 11 Gran Premi bastano alla Red Bull per affidargli la monoposto di Pierre Gasly, al fianco di Max Verstappen, meritandosi la fiducia della scuderia austriaca già al debutto sulla nuova macchina in Belgio (5°) e nei successivi otto appuntamenti del Mondiale, costante tra la quarta e la sesta posizione (ad eccezione del Brasile, 14°). Risultati che mantiene anche nel 2020, impreziositi da due podi: storico quello in Toscana, perché il primo per un thailandese. Il 7° posto finale, tuttavia, non è sufficiente per la riconferma da 'titolare', sostituito da Sergio Perez. Nel 2021 corre in una doppia veste: da terzo pilota in F1 e nel Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), vincendo al Nürburgring. Nel 2022 torna tra i 'grandi', ingaggiato dalla Williams: ma è una stagione amara, avara di risultati (appena 4 punti) e caratterizzata dal pauroso incidente di Silverstone, per fortuna senza conseguenze. Costretto - inoltre - a saltare il GP di Monza per un'appendicite. Insomma, nel 2023 avrà una gran voglia di rifarsi.

Curiosità Albon non è il primo pilota thailandese a correre in Formula 1. Il principe Birabongse Bhanudej, nipote del Siam Mongkut, corse nel Circus tra il 1950 e il 1955, guidando anche un'auto leggendaria come la Maserati con cui ottenne i migliori risultati della sua carriera (4° posto in Francia e due successi in gare non valide per il Mondiale: il GP des Frontières in Belgio del 1954 e il GP di Nuova Zelanda del 1955).

Logan Sargeant Americano di Fort Lauderdale (Florida), Sargeant è stato 'promosso' dalla Williams - di cui era il terzo pilota nel 2022 - dopo il quarto posto finale dell'anno scorso in Formula 2 che gli ha assicurato i punti necessari per la Superlicenza. Vincitore del Karting Federation Junior nel 2015 (titolo che mancava agli Stati Uniti dal 1978), si è fatto notare nel triennio 2016-2018 con il secondo, terzo e quarto posto finali nei campionati - rispettivamente - di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, F4 britannica e Formula Renault Eurocup.

La 'scalata' alla Williams Nel 2019 il passaggio in F3 al volante della Carlin Racing (a punti in quattro occasioni) e nel 2020 la consacrazione nella categoria sulla Prema Racing con due successi e tre podi, terminando 3° in graduatoria a soli quattro punti dal campione Oscar Piastri. Nel 2021 entra nella Williams Driver Academy e disputa le ultime tre corse stagionali con la HWA Racelab in Formula 2, preparandosi a un grande 2022 (nuovamente sulla Carlin): vince Silverstone e Spielberg, sale sul podio anche a Barcellona e Baku chiudendo 4°, premiato come 'rookie' dell'anno. I 'test' al primo turno delle prove libere di Austin e di Città del Messico - superati a pieni voti - sono la chiave per il paradiso: un sedile in Formula 1 per il 2023.

Curiosità Logan riporta gli Stati Uniti su una monoposto di F1 dopo 8 anni di assenza: l'ultimo era stato nel 2015 Alexander Michael Rossi, con la Manor (ex Marussia) non andando oltre la 12^ posizione. Ricordate il suo numero? Il 53, in omaggio al 'Maggiolino tutto matto' della Disney.